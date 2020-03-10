Британские специалисты выяснили, что у женщин увеличение тестостерона в организме приводит к увеличению риска диабета 2-го типа, а у мужчин этот гормон, наоборот, уменьшает вероятность его появления.

После проведения тщательного исследования ученые выяснили, что у представительниц женского пола, имеющих высокий показатель тестостерона, на 37 процентов выше риск возникновения диабета. У них также в два раза повышается вероятность подхватить синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Джон Перри, один из участников соответствующего исследования, отметил, что данное открытие носит очень важный характер, ведь раньше считалось, что повышенное содержание тестостерона является следствием СПКЯ, а не его непосредственной причиной.