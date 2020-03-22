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Исследователи пытаются найти ответ на вопрос, почему новый тип коронавируса COVID-19 в основном убивает мужчин.

Отмечается, что в Италии, где от коронавирусной инфекции скончались уже более 4,8 тысячи человек, большинство жертв (около 70 процентов) оказались мужчинами. Схожая тенденция наблюдалась и в КНР, где почти 64 процента умерших – мужчины. Было также определено, что представители мужского пола чаще подхватывают данное заболевание.

В настоящее время точно неизвестно, с чем связана гендерная избирательность коронавируса. Одна из наиболее вероятных гипотез базируется на том, что женщины обладают более сильной иммунной системой и менее подвержены хроническим болезням. Указывается также, что мужчины чаще курят и употребляют алкоголь.

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