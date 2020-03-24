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Датские исследователи считают, что медицинские препараты, созданные на базе скорпионьего яда, могут помочь в лечении детей, родившихся у родителей с алкогольной зависимостью.

По словам специалистов в области медицины, ранее они смогли справиться с доклинической болезнью, связанной с алкоголизмом родителей, осуществив усиление двигательных умений. В этом им как раз таки и помогло новое лекарство. Ученые выяснили, что ген Kcnn2 при заболевании кодирует кальциево-активированный канал калия, который приводит к нарушению развития плода.

В рамках проведенного эксперимента эксперты воспользовались ядом индийского красного скорпиона, который смог заблокировать данный канал, приведя клетки в нормальное состояние. Поэтому данный препарат вполне можно использовать для лечения детей алкоголиков.

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