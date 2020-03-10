Известный американский писатель Стивен Кинг попросил не сравнивать эпидемию коронавируса с болезнью из его романа “Противостояние”.

Как он сообщил в своём Twitter, коронавирус не похож на “Противостояние”, отметив, что у заболевших им людей весьма высокая выживаемость. Писатель призвал соблюдать спокойствие и принимать необходимые меры предосторожности.

“Противостояние” было опубликовано в 1978 году. Согласно сюжету, из-за утечки смертельного штамма гриппа на секретной лаборатории, погибают все её сотрудники. Один из охранников остаётся жив, но из-за него начинается эпидемия в городе. Армия изолирует город и расстреливает людей, однако никакие принятые меры не помогают и заболевание распространяется по всей стране и за пределами.

В настоящее время ведётся работа над экранизацией романа, над которой работают Джош Бун и Бенджамин Кэвелл.