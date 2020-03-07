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Американское издание The Aviationist опубликовало статью, в которой упомянуло о сотрудничестве компании AVX и российского конструкторского бюро “Камов”.

Как сообщается, в то время, а именно, в 90-х годах прошлого века, американцы безвозмездно получили от сотрудников “Камова” технологии, благодаря которым был разработан проект CCH. В материалах отмечается, что русские построили вертолёты на соосной схеме и летали на них уже много лет, при этом они были очень открыты в своих технологиях.

На различных совещания они предоставили ряд документов, в том числе касающиеся разноса винтов. Благодаря тем решения, что использовались в конструкции вертолётов Ка-50 и Ка-52, AVX сумела сократить расстояние между несущими нижним и верхним винтами, и уменьшить общую массу вертолёта.

Пи этом отмечается, что заявление о сотрудничестве прозвучало на ежегодной конференции армии США, которая была проведёна ещё в октябре 2019 года.

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