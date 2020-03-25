На видеоканале PlayStation Access раньше времени был опубликован ролик, раскрывающий игры, которые будут подарены всем подписчикам PS Plus в апреле.

На опубликованных кадрах демонстрируются сразу два ААА-проекта. Первым из них является приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief’s End, вышедший в 2016 году и являющийся эксклюзивом PS4. Его средний рейтинг на «Метакритике» составляет 93 балла из 100 возможных, что делает его одной из лучших игр для текущего поколения консоли Sony.

Вторая игра – это гоночный симулятор DiRT Rally 2.0, выход которого состоялся около года назад. Он может похвастаться красивой картинкой, невероятно проработанной физической моделью и большим количеством трасс. Игроки и критики отзываются о нем в основном положительно. Забрать оба проекта себе на аккаунт можно будет лишь 7 апреля.