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Противовоздушная оборона Сирии сумела уничтожить турецкий беспилотный аппарат ANKA-1, являющийся уникальным.

Как отмечается, военный биспилотник Турции был уничтожен над территорией Сирии 6-го марта после того, как пересёк границу страны и был замечен сирийской системой ПВО. Где именно был сбит беспилотник, не уточняется. При этом отмечается, что президент Турции заявил о прекращении огня, таким образом, если уничтожение ANKA-1 имело место быть в действительности, то, вероятно, Турция решила совершить эскалацию.

Беспилотный аппарат ANKA-1 предназначен для ведения радиоэлектронной разведки, и существовал в единственном экземпляре. Кроме того, он способен осуществлять сбор информации о работе РЛС, ПВО, и других систем. Обычные же версии ANKA на вооружении Турции находятся в достаточном количестве.Сирия уничтожила редчайший беспилотник Турции, созданный в единственном экземпляре

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