Евгений Тишковец, российский метеоролог, решил объяснить, с чем именно связана аномально теплая зима в Российской Федерации.

Согласно словам специалиста, теплые зимние месяцы не являются результатом глобального потепления. Он уверен, что нехарактерно высокие температуры связаны с масштабными пожарами, произошедшими в Австралии, России и Северной Америке, выпустившие гигантский объем черного углеводорода, пробившего тропосферу и растекшегося в нижней стратосфере, не позволяя тем самым проходить холодным массам.

По мнению эксперта, на возвращение атмосферы в норму понадобится несколько лет. До тех пор, пока сажа не утилизируется естественным путем, она будет постоянно оказывать влияние на температуру, считает Тишковец.