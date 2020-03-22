В городе Благовещенск водитель японского автомобиля сбил десятилетнего ребенка, переходившего дорогу по «зебре». Мальчик выжил, но получил травмы.

Данное дорожное происшествие случилось вчера, 21 марта, примерно в полседьмого вечера на улице Чайковского. Женщина, находившаяся за рулем «Тойоты», во время поворота не стала пропускать школьника, шедшего по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Мария Забыкина, представительница управления ГИБДД по Амурской области, сообщила о том, что ребенок оказался травмирован. На место инцидента прибыли врачи, которые отвезли мальчика в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.