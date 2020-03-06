Самые видные мужчины подмосковного Серпухова решили поздравить прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем.

В серпуховском музыкальном драмтеатре вчера, 5 марта, состоялся концерт, который посвящен грядущему празднику. На нем решили поучаствовать известные жители города, включая Игоря Ермакова, председателя местного парламента и Владимира Батукова, главу Контрольно-счетной палаты.

На сцену также вышли заместители руководителя серпуховской администрации. Все они поздравили женщин с праздником. После этого был проведен торжественный концерт, на котором выступили местные музыкальные коллективы и певцы.