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Самые видные мужчины подмосковного Серпухова решили поздравить прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем.

В серпуховском музыкальном драмтеатре вчера, 5 марта, состоялся концерт, который посвящен грядущему празднику. На нем решили поучаствовать известные жители города, включая Игоря Ермакова, председателя местного парламента и Владимира Батукова, главу Контрольно-счетной палаты.

На сцену также вышли заместители руководителя серпуховской администрации. Все они поздравили женщин с праздником. После этого был проведен торжественный концерт, на котором выступили местные музыкальные коллективы и певцы.

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