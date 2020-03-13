Представители Samsung сообщили о том, что прошлые флагманы компании получат фирменную оболочку One UI 2.1. Она будет установлена на все модели Galaxy S и Note, начиная с 9-й серии.

На данный момент времени новая оболочка имеется только у недавно выпущенных флагманских гаджетов из линейки S20 и модели Galaxy Z Flip, обладающей складным экраном. По словам одного из модераторов официального портала производителя, девайсы из серий S10 и Note 10 должны будут получить соответствующее обновление в самом скором времени.

Что касается более ранних моделей, то для них новая версия оболочки выйдет гораздо позднее, так как компания сейчас сосредоточена на разработке программного обеспечения для новых мобильных аппаратов.