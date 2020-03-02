В издании «Известия», сославшемся на Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, сообщили о том, что граждане РФ смогут взять жилье в ипотеку под 2,7% на курортах региона.

В список поселений попали более полутора тысяч населенных пунктов, включая поселки, города и села, расположенные возле моря. К примеру, в документе указаны деревни, находящиеся рядом с Анапой и Адлером. По словам научного сотрудника РАНХиГС Елены Иванкиной, основное преимущество этой программы заключается в возможности воспользоваться ею всем жителям РФ.

Новый проект является частью сельской ипотеки, которая должна будет стартовать в этом месяце. В настоящее время власти заключают соглашения с банками, решившими принять участие в новой программе. Администрация уже получила свыше 17 000 заявок на участие в данном эксперименте.