Специалисты Роскачества протестировали современные «умные» часы, представленные на российском рынке, и составили рейтинг лучших моделей.

Эксперты протестировали 24 устройства от 9 марок, стоимость которых варьировалась от 4,6 тысячи до 46,4 тысячи рублей. Средняя цена гаджетов равнялась 17 тысячам рублям. Они были проверены по двумстам параметрам. В итоге на первом месте оказалась модель Garmin Forerunner 630, продающаяся за 38 тысяч рублей. Впрочем, высокая стоимость далеко не всегда означает отличное качество.

Дело в том, что на 2-й и 3-й строчках оказались модели Samsung Galaxy Watch Active 2 и Apple Watch Series 4, которые стоят почти в 2 раза меньше лидера, но при этом тоже обладают превосходными характеристиками. Были также девайсы лидирующие по отдельным показателям, например, точнее всех считывают пройденные шаги смарт-часы Amazfit GTS.