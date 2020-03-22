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Рабочие, занимавшиеся прокладкой трубопровода в Саратове, нашли в двухстах метрах от дороги останки женщины.

Представители управления СК России по Саратовской области, сообщили о том, что тело было найдено в субботу, 21 марта, на Сокурском тракте. На место инцидента прибыли следователи. Согласно предварительной информации, труп пролежал на земле не менее двух месяцев.

На данный момент времени правоохранители пытаются установить личность умершей. Было также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с помощью которой планируется выяснить причины смерти женщины.

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