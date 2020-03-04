В Сети появилась первая «живая» фотография мобильного гаджета iPhone 9, который на данный момент времени является наиболее ожидаемым устройством Apple.

Инсайдеры уже на протяжении нескольких последних месяцев регулярно публикуют информацию о различных характеристиках смартфона, а американская компания не подтверждает и не опровергает эти сведения. Не ясно так же, как именно будет называться этот девайс. Поэтому многие были удивлены увидеть его первый фотоснимок.

На опубликованном фото можно заметить, что новый мобильный аппарат очень похож на iPhone 8 – у него совпадает не только форма, но также расположение клавиш и эмблемы. Информаторы при этом отмечают, что новинка получит совершенно иное железо.