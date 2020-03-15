Подписчики подвергли критике недавний видеоролик Лолиты Милявской, на котором певица запечатлена в откровенном купальнике.

Исполнительница разместила на своей страничке в «Инстаграме» непродолжительное видео, где рассказала о том, как в настоящее время продвигаются ее гастроли. Она отметила, что получает огромное удовольствие от тура, добавив, что зрители смеются и плачут во время ее выступлений. Она также посоветовала людям чаще мыть руки для профилактики коронавирусной инфекции.

Многие пользователи при этом не стали обращать внимание на речь знаменитости, сосредоточившись на ее внешности. Они снова раскритиковали ее за то, что она предстала перед подписчиками в откровенном купальном костюме и назвали ее грудь «ушами спаниеля», которые следует приподнять.