Риф Биктимиров, экс-заместитель руководителя отдела полиции Чебаркуля, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, был выпущен из СИЗО и переведен под домашний арест.

Согласно словам Константина Акулича, адвоката подозреваемого, расследование находится на финальном этапе, поэтому следователи направили ходатайство на изменение меры пресечения. Он добавил, что данное решение не повлияло на позицию Биктимирова, который отказывается признавать свою вину.

Бывшего полицейского обвинили в том, что он домогался к пяти своим подчиненным, а над одной из них сексуально надругался в 2018 году, когда она отказалась продолжать с ним интимные отношения.