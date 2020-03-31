Представители управления МВД по Владивостоку сообщили о том, что в городе был задержан 19-летний парень, который нарушил режим самоизоляции после приезда из Великобритании.

Местному жителю предписали не покидать свой дом на протяжении четырнадцати дней, так как он прибыл из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако молодой человек не стал следовать данному требованию и вышел из своей квартиры. Полицейские узнали об этом и задержали нарушителя.

Стражи правопорядка составили на парня административный протокол и направили соответствующее дело в мировой суд. Если его признают виновным, то ему предстоит заплатить штраф в размере до одной тысячи рублей.