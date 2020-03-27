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Работники полиции, управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Амурской области проверили соблюдение 111 местными жителями, вернувшимися недавно из-за границы, режима самоизоляции.

Согласно информации, опубликованной региональным правительством, карантин соблюдают все 111 амурчан. Отмечается, что в области медики взяли анализы на тесты у более чем одной тысячи человек. У всех результаты оказались отрицательными. В настоящее время ни один житель Приамурья не заражен коронавирусной инфекцией.

В регионе действует горячая линия по COVID-19, на которую поступило свыше 1,1 тысячи обращений. Специалисты круглые сутки консультируют людей по телефону, отвечая на вопросы как медицинского, так и социального характера.

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