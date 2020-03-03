Алена Шишкова, модель из РФ, разместила на своей страничке в «Инстаграме» новые фотографии, которые привели в ужас ее подписчиков. Фанаты сразу же обругали знаменитость за слишком худые ноги.

Опубликованные кадры были сделаны в рамках презентации нового парфюма. Знаменитость решила прийти на мероприятие в стиле кэжуал, надев на себя белую футболку, темные очки и джинсовые мини-шортики. Благодаря последнему элементу образа поклонники получили возможность хорошенько рассмотреть ножки модели, однако им не понравилось увиденное.

По мнению пользователей, ноги Шишковой выглядят слишком худыми. Поэтому они посоветовали модели как можно скорее набрать несколько килограмм. Некоторые даже предположили, что знаменитость страдает от анорексии.