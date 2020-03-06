В недавней трагедии в столичном банном комплексе, когда из-за высыпанного в бассейн сухого льда погибло три человека, блогер Андрей Бойко потерял свою возлюбленную Наталью.

5 марта состоялись её похороны в Старом Осколе. Как рассказал Андрей, ему было очень трудно прийти в себя после трагедии, всю дорогу он сжимал руку своей девушки, которая даже стала розовой. Ему даже показалось, что Наталья сжимает её в ответ.

После похорон, как сообщил блогер в своём Instagram, ему стало немного легче, но, тем не менее, ему “начинает рвать крышу”. Психолог ему не помогает, хотя посоветовал вести дневник или блог. Как сообщил Андрей, ему хочется “рвать, кричать, рассказать обо всём”. Но сейчас он не в адеквате, а любое сказанное слово будет использоваться против них.

Также блогер выразил возмущение в связи с пристальным вниманием журналистов и недоброжелательно настроенной общественности.