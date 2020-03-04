Интернет-портал Slashleaks опубликовал в Интернете первые «живые» фотоснимки бюджетного гаджета Google Pixel 4a.

Официальная демонстрация предшественников этой модели состоялась весной прошлого года, поэтому многие ожидают, что презентация новинки пройдет в ближайшие месяцы. На опубликованных фото можно заметить, что задняя камера у нее установлена в таком же квадратном блоке, что и у смартфона Pixel 4, однако вместо 3-х датчиков она имеет лишь один сенсор.

Инсайдеры отмечают, что устройство оборудовано довольно мощным чипсетом Snapdragon 730, а также 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ. Основная камера получит разрешение в 12,2 мегапикселя. Стоимость девайса неизвестна, однако речь идет о недорогом устройстве.