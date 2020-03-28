В Сети были опубликованы первые “живые” фотографии iPhone 12, который лишён своей “чёлки”. Как заявили китайские источники, фотографии были сделаны бывшим сотрудником компании Apple, уволенным за слив информации.

На снимках можно увидеть, что экран устройства получил весьма узкие рамки без выреза сверху, кроме того, в верхней части располагается фронтальная камера. На задней панели находится уже знакомая съёмочная система в виде квадрата, имеющая дополнительный четвёртый датчик.

Как считают эксперты, дополнительным датчиком является времяпролетный объектив ToF, который ответственен за точное определение глубины кадра.

В настоящее время пользователей Сети весьма интересует вопрос о том, успеет ли Apple из-за пандемии коронавируса выпустить новую линейку к сентябрю. Партнёры в Китае наращивают производство, однако коронавирус может помешать выпуску устройства.