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Жители острова Сахалин, которые были оставлены на карантин из-за коронавируса в обсерватор, расположенный в поселке Березняки, взбунтовались.

В местных СМИ сообщают, что до прямого столкновения бунтующих и правоохранителей дело пока не дошло, однако некоторые люди ведут себя крайне агрессивно, провоцируя стражей правопорядка гневными выкриками. Однако полицейские никак не реагируют на угрозы и стараются не приближаться к «карантинщикам», чтобы случайно не подхватить болезнь.

Сахалинцев поместили на карантин сразу же после их возвращения из Таиланда, не дав взять дополнительную одежду и другие личные вещи. Они просят врачей сделать им дополнительный тест и в случае отрицательного результата отпустить под домашний карантин. Однако медики до сих пор не собрали анализы. К бунтующим также не приехал представитель власти, который ранее обещал побеседовать с ними.

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