Нюша, исполнительница из РФ, разместила на своей странице в «Инстаграме» совместное фото с Викторией Лопыревой, известной ведущей и моделью, показав на нем свои длинные ноги.

В подписи к фотографии певица отметила, что этот снимок может ввести людей в заблуждение, так как ноги Лопыревой на самом деле длиннее, чем у нее. Она добавила, что не знает, как так получилось, но предположила, что причина в фотографе. Дело в том, что данный кадр сделал ее супруг, который мог специально подобрать подобный ракурс.

Артистка решила также напомнить своим поклонникам, что в эту субботу, 7 марта, она и Лопырева поучаствуют в мероприятии «Матрешки», которое состоится в Арабских Эмиратах. Кстати, менее чем за сутки фотография набрала более 70 тысяч отметок «нравится».