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Ринат Богданов, невролог Министерства здравоохранения Подмосковья, раскрыл список продуктов, благодаря употреблению которых можно улучшить свое настроение.

Согласно словам специалиста, влияющие на настроение продукты являются предшественниками серотонина, который в человеческом организме отвечает за позитивные эмоции. К этим продуктам относятся бананы, молочка, сыр, мясо кролика и индейки, а также шоколад. Во всех них содержится триптофан, использующийся для синтеза серотонина. Немалую роль играют адаптогены, содержащиеся в лимоннике и женьшене.

Однако, по мнению Богданова, важнее всего, чтобы питание было сбалансированным. Он посоветовал есть больше фруктов и овощей и употреблять меньше сахара. Следует также убрать из рациона жиры, заменив их растительными жирами, к примеру, оливковым или льняным маслом.

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