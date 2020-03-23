Ринат Богданов, невролог Министерства здравоохранения Подмосковья, раскрыл список продуктов, благодаря употреблению которых можно улучшить свое настроение.

Согласно словам специалиста, влияющие на настроение продукты являются предшественниками серотонина, который в человеческом организме отвечает за позитивные эмоции. К этим продуктам относятся бананы, молочка, сыр, мясо кролика и индейки, а также шоколад. Во всех них содержится триптофан, использующийся для синтеза серотонина. Немалую роль играют адаптогены, содержащиеся в лимоннике и женьшене.

Однако, по мнению Богданова, важнее всего, чтобы питание было сбалансированным. Он посоветовал есть больше фруктов и овощей и употреблять меньше сахара. Следует также убрать из рациона жиры, заменив их растительными жирами, к примеру, оливковым или льняным маслом.