Специалисты в области автомобилестроения составили список из 5 вещей, которые больше не требуются современным водителям.

Нынешним автомобилистам больше ну нужны магнитолы, способные воспроизводить CD-диски, так как многие для этого используют флешки или свои мобильные гаджеты, которые они подключают к мультимедийной системе машины. Все реже в авто появляются пепельницы, так как количество курящих людей уменьшается, а некоторые переходят на электронные сигареты. Вместо прикуривателя сейчас зачастую установлена обычная розетка.

Следующим устаревшим элементом называют галогенные фары, которые сейчас устанавливаются лишь на бюджетные машины. Эксперты считают, что следующим пережитком вскоре станут автомобильные ключи, так как многие модели в настоящее время можно завести обычной кнопкой. Затем в транспортных средствах исчезнут аналоговые приборные панели, так как их полностью заменят экраны.