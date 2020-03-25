Наталья Рудова, киноактриса из РФ, опубликовала в «Инстаграме» фотографию, на которой она оголила свой живот, стоя в одной ночнушке.

На размещенном фотоснимке звезда позирует в белой футболке, задранной вверх, что позволило подписчикам хорошенько рассмотреть спортивное тело Рудовой и ее короткие кружевные шортики. Судя по всему, данная фотография была сделана в утренние часы, так как на ней актриса приветствует фанатов с добрым утром.

Знаменитость часто радует своих поклонников фотографиями в откровенных нарядах. К примеру, всего три дня назад она разместила снимок с отдыха, на котором запечатлена в сексуальном желтом бикини. Пост набрал более 116 тысяч отметок «нравится».