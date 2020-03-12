В одном из микрорайонов города Екатеринбург в дневное время суток на игровой площадке для детей женщину серьезно ранили ножом.

По словам свидетелей случившегося, тяжелое ножевое ранение получила местная жительница, на вид которой можно дать 40-45 лет. Инцидент произошел в микрорайоне Светлый во дворе многоэтажного жилого здания. Пострадавшую ранили во время конфликта, причины которого все еще неизвестны.

Представители управления МВД по городу заявили о том, что в нападении на женщину подозревают ее 57-летнего соседа. Сотрудники правоохранительных органов уже осуществили его задержание. Сейчас работники полиции опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.