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В одном из микрорайонов города Екатеринбург в дневное время суток на игровой площадке для детей женщину серьезно ранили ножом.

По словам свидетелей случившегося, тяжелое ножевое ранение получила местная жительница, на вид которой можно дать 40-45 лет. Инцидент произошел в микрорайоне Светлый во дворе многоэтажного жилого здания. Пострадавшую ранили во время конфликта, причины которого все еще неизвестны.

Представители управления МВД по городу заявили о том, что в нападении на женщину подозревают ее 57-летнего соседа. Сотрудники правоохранительных органов уже осуществили его задержание. Сейчас работники полиции опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

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