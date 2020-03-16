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Житель Москвы подал в суд на врачей, из-за которых ему ампутировали его половой орган.

Как сообщается, в 2018 году 50-летний мужчина обратился в больницу и пожаловался на проблемы с мочеполовой системой. Ему был поставлен диагноз – третья стадия рака уретры, и в качестве лечения назначили приём препаратов с содержанием железа.

Однако спустя некоторое время пациент заметил, что его состояние лишь ухудшается. Другой врач назначит ему лекарство от простатита, но и это лечение не помогло. Затем мужчина обратился за помощью к дерматологу, а от него попал к онкологу, который и поставил диагноз рака полового органа с прорастанием в уретру.

В итоге половой орган был удалён. Сам пациент уверен, что поставленный вовремя диагноз сумел бы ему сохранить его половой орган. Отмечается, что с момента появления первых признаков рака и до операции прошло полгода.

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