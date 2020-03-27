Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы РФ, сообщила о том, что московским врачам удалось вылечить от нового типа коронавируса COVID-19 еще троих пациентов. Теперь количество выздоровевших составляет 18 человек.

По словам замглавы, 2-х местных жителей выписали из инфекционного медицинского учреждения №2, а еще одного – из медцентра, расположенного в Коммунарке. Она отметила, что после осуществленного лечебного курса у больных снова взяли тест на коронавирус, который продемонстрировал отрицательный результат.

Во время выписки всем пациентам, которым нужно оставаться под наблюдением врачей, выдали все необходимые рекомендации. Ракова заявила, что в московских медучреждениях были подготовлены все условия для того, чтобы больные могли пребывать отдельно друг от друга. Всего в Москве зарегистрировано 546 случаев заболевания коронавирусом.