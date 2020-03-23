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Японский автопроизводитель Lexus показал первую на планете машину с татуировками. Необычный способ покраски автомобильного кузова был использован на кроссовере UX.

По словам представителей компании, демонстративный автомобиль стоит около 11 миллионов 200 тысяч рублей. К тому же на создание обычного тату требуется очень много времени – на полную обработку может уйти не менее 6 месяцев. Что касается дизайна изображения, то он был разработан Клаудией Де Сабе, тату-мастером из Великобритании.

На первом этапе создания татуировки кузов обрабатывается с помощью специального сверла, которым создается контур рисунка. Затем автомобиль начинают красить вручную. Для получения нужной глубины применяется сусальное золото. В конце специалисты накладывают слой из качественного лака.

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