Лариса Гузеева, российская ведущая, рассказала в соцсети «Инстаграм», что ее впервые довели до слез во время съемок телепередачи «Давай поженимся».

Артистка опубликовала в социальной сети «сториз», где рассказала о том, что к ним на программу пришла неадекватная невестка, с которой она попросту не знала как работать. Она отметила, что впервые столкнулась с подобным типом людей за все двенадцать лет существования передачи. После съемок Гузеева пошла в гримерную, где тут же расплакалась.

Отмечается, что необычная гостья шоу попыталась провести какой-то магический ритуал, заявив, что теперь программу «Давай поженимся» обязательно закроют. В скором времени данный выпуск должны будут показать на Первом канале.