Врачи, работающие в клиниках Управления делами Президента РФ дали несколько советов россиянам на период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно словам специалистов, болезнь может передаваться воздушно-капельным путем или касанием зараженных объектов. Поэтому для защиты от нее следует носить медицинские маски, использовать антисептики, чаще мыть руки с мылом и стараться не трогать свое лицо. Можно также осуществлять промывку носа особыми аптечными растворами на основе соли.

При наличии диабета следует обязательно запастись инсулином как минимум на один месяц. Необходимо также тщательно следить за уровнем сахара в крови, пить большое количество воды и не отклоняться от диеты. Медики напомнили, что у диабетиков коронавирус нередко приводит к осложнениям. Следует также как можно скорее сесть на карантин и не выходить из дома без острой на то необходимости.