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Американские специалисты определили, что образование коры головного мозга произошло на 300 миллионов лет раньше, чем считалось официальной наукой.

Под мозговой корой понимается тончайший и комплексный слой, находящийся на поверхности полушарий, и имеющийся у рептилий, птиц и млекопитающих. Она содержит в себе миллиарды клеток, обрабатывающие сигналы, которые поступают от органов чувств. Ранее предполагалось, что она начала формироваться около 200 миллионов лет назад, когда произошло разделение предков нынешних животных от остальных позвоночных.

Однако нейрофизики узнали, что кора головного мозга, а точнее ее предшественник под названием плащ мозга, имелся у бесчелюстных организмов (миксины и миноги), появившихся почти полмиллиарда лет назад. Ранее считалось, что этот слой способен считывать лишь обонятельные сигналы, но оказалось, что он также выполняет обработку сигналов от органов зрения.

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