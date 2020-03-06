Комитет по труду и занятости населения Ленобласти опубликовал сведения о трудоустройстве примерно 8 тысяч женщин в 2019 году.

Наибольшей популярностью, как сообщается, пользуется “обрабатывающее производство” – сюда устроились 18,7% женщин. Затем следует торговля с 17,8%. В сферу здравоохранения устроились 7,3% женщин, чуть менее популярно образование – 7,2%. 6,7% предпочти работать в “государственном управлении и обеспечении военной безопасности”.

Также отмечается, что области культуры и спорта, финансовой и строительной деятельности также достаточно актуальны, хоть и менее популярны.

Наиболее часто встречаются профессии оператора (к примеру, ЭВМ, стиральных машин, котельных), продавца, бухгалтера, делопроизводителя, офис-менеджера и секретаря, а также администратора. Также женщины часто становятся инженерами – по снабжению, конструкторами, программистами, проектировщиками.

45 женщин предпочли устроиться на “мужскую” работу – охранниками и машинистами разных направлений.