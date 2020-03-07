Лю Сяошунь, путешественник из КНР, рассказал журналистам китайского издания Sohu о том, что его удивила угрюмость большинства жителей России.

Согласно словам туриста, сильнее всего его впечатлила неулыбчивость россиян. Он отметил, что русские выглядят так, словно вовсе никогда не улыбаются и даже не умеют этого делать. В основном русские ходят с безэмоциональными лицами. Поэтому Сяошунь не удивлен, что немало иностранцев считают РФ «жесткой» страной.

Путешественник также рассказал, что его значительно удивил рост россиян, так как большинство из них были намного выше его, что оказывало «психологическое давление». Однако Сяошунь считает, что в действительности русские не равнодушные, так как они с охотой помогали ему, когда он спрашивал, как пройти к какой-нибудь достопримечательности.