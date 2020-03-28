В Интернете был размещен видеоролик, где демонстрируется фотосессия, проведения в центре Казани с участием голой модели, носившей на лице медицинскую маску.

На опубликованных кадрах можно увидеть молодую девушку, стоящую на балконе в откровенном купальнике. Потом модель и вовсе полностью разделась. По словам автора ролика, несмотря на коронавирусную инфекцию, жительницы Казани продолжают проводить интимные фотосессии в центральном районе столицы Татарстана.

Однако многие пользователи возмутились появившимися кадрами. Они резко высказались о поведении девушки, заявив, что у нее нет мозгов. Некоторые и вовсе назвали ее «блудницей». Впрочем, нашлись и те, кто встали на защиту модели, отметив, что она вправе заниматься всем, чем хочет, если ее действия не вредят другим людям или не нарушают закон.