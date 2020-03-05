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Евгений Кафельников, экс-теннисист из РФ, обвинил свою дочку Алесю в том, что она все время лжет.

Во время недавней беседы с журналистами Алеся, которая работает профессиональной моделью, отметила, что для нее очень важна похвала со стороны близких и родных людей, однако, по ее словам, отец не следит за ее успехами. Спортсмен в ответ заявил, что все это является наглым обманом.

Теннисист добавил, что пробовал наладить отношения с Алесей, у которой возникли проблемы с наркотическими веществами и алкоголем, но та лишь попросила его не лезть в ее жизнь. Кафельников также отметил, что его дочь постоянно находится в «безумном» окружении. Сейчас Евгений практически не общается со своим ребенком.

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