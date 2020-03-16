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Блогерша Селеста Барбер рассмешила своих поклонников пародией на откровенную позу Дженнифер Лопес.

Селеста прославилась несколько лет назад, когда начала публиковать пародии на фото знаменитостей. Пользователи Сети креативность женщины оценили и с восторгом воспринимают её новые фотографии.

На очередном фото для пародии запечатлена Дженнифер Лопес в белой рубашке, и чёрном комплекте: трусах с высокой талией и жилетке, украшенной лентами. Образ дополнен туфлями на шпильках. Сама певица, широко расставив ноги, стоит в откровенной позе.

Селеста предстала в аналогичном образе, и подписчики сообщили в комментариях, что она вышла даже лучше, чем Лопес. За время, прошедшее с публикации, коллаж набрал почти три тысячи комментариев и 348 тысяч “лайков”.

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