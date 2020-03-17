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Лотар Вилер, глава института Роберта Коха, сообщил о том, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 может продлиться не менее двух лет.

Несмотря на такие не радужные предсказания, Вилер отметил, что можно заметно приостановить распространение коронавирусной инфекции с помощью создания вакцины и принятия различных мер предосторожности. Он также предупредил, что на всех людей вакцины может не хватить.

По словам Вилера, пандемия обычно протекает волнами, поэтому сложно сказать, когда число зараженных превысит 3-4 миллиарда человек. Он добавил, что болезнь может распространяться годами. На сегодняшний день ею заражены 183 тысячи жителей Земли.

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