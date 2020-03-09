В Ленинградской области водитель иномарки переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Пострадавший скончался от полученных травм.

В управлении ГИБДД по региону, сообщили о том, что дорожная авария произошла во Всеволожском районе сегодня, 9 марта, примерно в полтретьего ночи. Водитель южнокорейского авто «Хендай Солярис» задавил мужчину, который лежал поперек дорожного полотна.

Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому умер еще до приезда медиков. По факту произошедшего начата проверка. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Личность умершего еще не определена, однако на вид ему можно дать 40-45 лет.