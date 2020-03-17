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Денис Гусев, главврач больницы имени Боткина, сообщил о том, что у людей, зараженных коронавирусом нового типа COVID-19, может быть насморк и «мокрый» кашель.

Согласно словам специалиста в области медицины, к основным симптомам коронавирусной инфекции относят сухой кашель, затрудненное дыхание, одышку и резкое повышение температуры до 38 градусов и выше. Раньше считалось, что насморк является дифференциальным признаком, не наблюдаемым при данном заболевании, но теперь медики относятся к этому иначе.

У пациентов с COVID-19 тоже может быть насморк, но короткий и не в очень явной форме, как при других ОРВИ. Гусев также добавил, что инкубационный период болезни занимает до двух недель, однако симптомы обычно проявляются уже на 4-й или 5-й день.

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