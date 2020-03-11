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Специалисты «Авито Авто» подсчитали, что жители РФ могут накопить на машину примерно за 11 месяцев. В своих расчетах они использовали среднестатистическую зарплату и среднюю стоимость б/у авто.

Согласно словам экспертов, средняя цена легкового транспорта на рынке подержанных машин, на начало текущего года составила почти 430 тысяч рублей. Размер средней заработанной платы равен 40 тысячам рублям в месяц. В результате среднестатистическая семья способна собрать нужную сумму денег за 11 месяцев, если будет откладывать хотя бы одну зарплату каждый месяц.

Аналитики также отметили, что быстрее всех приобрести подержанное авто удастся жителям Омска, так как в этом городе самая низкая средняя стоимость бывших в употреблении машин. Затем идет Санкт-Петербург с более высокой средней зарплатой. Дольше всех (около 15 месяцев) собирать будут жители Иркутска.

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