Александр Мясников, известный ведущий и врач, раскрыл названия лекарств, которые должны присутствовать в домашней аптечке во время пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно словам медика, не существует никаких лекарств от вирусов – ими можно лишь переболеть. По этой причине нет смысла запасаться средствами от них. Но это вовсе не значит, что не нужно держать запас других медицинских препаратов. Мясников отметил, что необходимо обязательно приобрести таблетки от аллергической реакции, температуры и так далее.

Важнее всего запастись лекарствами от своих хронических заболеваний. Диабетики, гипертоники и легочники должны иметь месячный запас нужных средств. Следует придерживаться этих советов по той причине, что в будущем могут начаться перебои с поставками препаратов в аптеки, а при карантине нельзя будет выходить из дома.