Екатерина, дочь киноактрисы Татьяны Догилевой, решила принять участие в откровенной фотосессии. Позднее в Сети был опубликован снимок с обнаженной девушкой.

Будучи выпускницей одной из актерских академий США, Екатерина решила бороться с бушующей в мире паникой, связанной с распространением коронавируса, с помощью творчества. Она поучаствовала в уникальном проекте, в рамках которого сыграла роль героини известной картины. Пользователи положительно оценили действия начинающей актрисы.

По словам Догилевой-младшей, подобные творческие эксперименты вдохновляют ее на новые подвиги и помогают отвлечься от проблем. Она добавила, что во время изоляции Уильяму Шекспиру удалось создать знаменитую пьесу «Король Лир», поэтому посоветовала всем людям с пользой провести карантин.