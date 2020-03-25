читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Екатерина, дочь киноактрисы Татьяны Догилевой, решила принять участие в откровенной фотосессии. Позднее в Сети был опубликован снимок с обнаженной девушкой.

Будучи выпускницей одной из актерских академий США, Екатерина решила бороться с бушующей в мире паникой, связанной с распространением коронавируса, с помощью творчества. Она поучаствовала в уникальном проекте, в рамках которого сыграла роль героини известной картины. Пользователи положительно оценили действия начинающей актрисы.

По словам Догилевой-младшей, подобные творческие эксперименты вдохновляют ее на новые подвиги и помогают отвлечься от проблем. Она добавила, что во время изоляции Уильяму Шекспиру удалось создать знаменитую пьесу «Король Лир», поэтому посоветовала всем людям с пользой провести карантин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Вердер (люб) – Бавария (люб) | Шальке (люб) – Штутгарт (люб) | Краснодар (люб) – Арсенал (люб) | Ростов (люб) – Зенит (люб) | ПСВ (люб) – Аякс (люб) | Англия (люб) (жен) – Россия (люб) (жен) | Франция тим – Бразилия тим |
Вам может понравиться

Нидерландские проститутки оказались на грани банкротства из-за коронавируса

В Нидерландах проститутки оказались в крайне невыгодном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гей-стилист из Уфы прокомментировал обвинения в распространении порно

Стилист с нетрадиционной ориентацией из столицы Башкортостана, который многим известен как Jo… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Датская модель показала роскошную фигуру в купальнике во время самоизоляции в горах

Хелен Кристенсен, модель из Дании, разместила на своей страничке в «Инстаграме» несколько… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 марта – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 25 марта – ясно, до 0 °C | Королев, 25 марта – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск, 25 марта – переменная облачность, до 4 °C | Армавир, 25 марта – переменная облачность, до 12 °C |