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Испанский диетолог и создатель проекта SinAzucar.org Антонио Родригес рассказал, что употребление сахарозаменителей вместо сахара не поможет избавиться от лишнего веса.

Согласно его словам, большинство разрешённых сахарозаменителей вреда организму не нанесут, но при их использовании необходимо соблюдать меру. Для того, чтобы получить стройную фигуру, только отказа от сахара с заменой на сахарозаменители, недостаточно. Гораздо важнее соблюдать диету.

Все разрешённые заменители сахара, даже стевия, которая из-за своего растительного происхождения считается самым натуральным подсластителем, получаются в ходе химической реакции. Также при их употреблении может возникнуть эффект гало – употребляя пищу без сахара, но с сахарозаменителем, человек будет уверен в том, что еда полезна, и начнёт есть всё больше.

Впрочем, диетолог признаёт, что полностью отказаться от сахара сложно, и подсластители могут в этом помочь. Особенно это важно для людей с различными заболеваниями и тем, кто соблюдает здоровый образ жизни.

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