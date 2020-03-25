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Хелен Кристенсен, модель из Дании, разместила на своей страничке в «Инстаграме» несколько новых фото, где она позирует в откровенном купальнике, находясь при этом на самоизоляции в горах.

51-летняя звезда запечатлела себя в слитном купальном костюме черного цвета, который принадлежит ее собственному бренду Staerk&Christensen и стоит 450 долларов (около 35,3 тысячи рублей). На заднем фоне при этом можно увидеть речку и густой лес без листвы. На некоторых фото можно рассмотреть татуировки в форме звезд, сделанных на руках знаменитости.

Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры супермодели. Всего за два дня фото набрали более 36 тысяч отметок «нравится» и сотни комментариев. В большинстве из них пользователи оставляют комплементы Кристенсен.

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