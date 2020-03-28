Юрий Толочко, казахский бодибилдер, сообщил о переносе своей свадьбы с секс-куклой. Причиной данного решения стало распространение коронавируса.

Согласно словам спортсмена, его невесту это не расстроило. Он отметил, что свадебное торжество должны были посетить не менее пятидесяти человек, однако из-за карантина данное мероприятие пришлось отменить. Праздник теперь состоится лишь в следующем месяце, когда завершится карантин.

Хоть в жизни Толочко многое поменялось из-за коронавирусной инфекции, однако никаких страданий это не принесло. Он добавил, что свадебное платье и кольца ему подарили, а также пообещал в любом случае провести свадьбу, но чуть позднее.