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Автоэксперт Алексей Ревин рассказал о том, какой вред двигателю наносит “пенсионерский” стиль езды. Согласно его словам, двигатель в подобном режиме сильно перегружается.

Ревин рассказал, что из-за такой манеры езды детали кривошипно-шатунного механизма слишком сильно нагружаются, также происходит наращивание давления поршней на стенки цилиндров. В итоге происходит быстрое протирание антифрикционного слоя.

Эксперт дал рекомендацию время от времени повышать обороты двигателя. Для этого нужно хотя бы полчаса ехать с оборотами более пяти тысяч. При этом, набрав скорость около 100 км/час, следует ехать на четвёртой передаче, если в автомобиле механическая КПП. На автоматической коробке передач в ручном режиме переключиться на 1-2 передачи ниже. Таким образом можно прочистить камер сгорания и свечи зажигания от нагара.

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